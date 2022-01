Praten op z’n Erps-Kwerps

In de wachtkamer bij de dokter en in het openbaar vervoer (ov) kun je voorspelbare conversaties, gesprekken opvangen.

Zoals gesprekken over de gezondheid. ‘Het gaat zo zijn gangetje. De ene keer wat beter, de andere keer wat minder. Maar mag niet klagen. Dat doe ik dan ook niet. Je moet maar zo denken: de ouderdom komt met gebreken. Pijntje hier, pijntje daar. Och ja, elk mens mankeert weleens wat. Zo is het leven nu eenmaal.’

Het weer is vaak favoriet. ‘Wat een weertje, vandaag! Zo schijnt de zon, zo komt het weer met bakken naar beneden. Je weet nooit waar je aan toe bent. Neem je je paraplu mee, blijft het droog. Denk je, nou kan het wel even, regen je kletsnat. Dat hadden we vroeger niet. Tegenwoordig doen ze maar wat. En die Buienrada..