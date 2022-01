We moeten de kerkelijke etiketten niet groter maken dan ze zijn

De eerste echte protestant van vlees en bloed die ik in mijn leven leerde kennen, was Ellen Olifant. Het was ergens in de sombere jaren tachtig op een sombere camping in Zeeland, ik zal een jaar of acht geweest zijn. Ellen Olifant zat in het animatieteam.

Ze heette trouwens niet echt Ellen Olifant, maar Ellen was, nou ja, wat zwaarlijvig, en wij kinderen noemden haar daarom met de meest liefdevolle hoogachting Ellen Olifant, en Ellen Olifant vond dat geloof ik ook wel best. In de sombere jaren tachtig wisten wij nog niet wat fatshaming betekende.

de bruiloft

Als katholiek kind drong het maar zeer geleidelijk tot me door dat het activiteitenteam een uitgespro..