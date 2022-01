‘Ik wil graag ademhalen. Hoe dan?’

Vorig jaar rond deze tijd is men nog druk bezig het gebroken glas uit het Capitool aan het vegen, na de bestorming door het terroristische burgerleger van Donald Trump op 6 januari. Op deze dag in 2021 valt het kabinet, vanwege de eveneens vrij gruwelijke toeslagenaffaire. Zo bezien is 2022 heel rustig begonnen. Een nieuwe ministersploeg op het bordes, vet veel besmettingen maar de ziekenhuizen zijn vooralsnog rustig. Én, misschien is het u ontgaan maar het is groots: een officieel Nederlands overheidsorgaan, de Adviesraad Migratie roept Nederland ter verantwoording over de ‘pushbacks’ aan de Europese grenzen. Met ons belastinggeld en met Nederlandse inzet worden daar mensen op de vlucht mishandeld en van hun rechten (en bezittingen) ber..

