Het vaderschap van Douwe Bob lijkt op dat van zaaddonoren

De zanger Douwe Bob krijgt in korte tijd drie kinderen, bij drie verschillende vrouwen met wie hij geen vaste relatie heeft. Daar is kritiek op gekomen. Maar wat hij heeft bewerkstelligd, wordt in andere vorm bewierookt en ondersteund door wetgeving en gezondheidszorg. Ik heb het over zaadceldonatie (en eiceldonatie), om kinderwensen te vervullen.

Omdat het hier over onvervulde kinderwensen gaat, is er helaas weinig ruimte er bezwaar bij aan te tekenen. Betreft het homostellen, die in alles gelijkgesteld moeten worden met heterostellen, dan al helemaal niet. En nu vraag ik mij af of dat in de kerk zoveel anders is of zal zijn.

De zanger Douwe Bob deed in 2016 aan het Eurovisie Songfestival mee. Zijn drievoudige vaderschap heeft enige..