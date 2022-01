Toverspreuken horen bij Harry Potter, niet bij de kerk

Alohamora, crucio en expelliarmus. Voor een leek klinken ze als oude religieuze termen. Het zijn echter toverspreuken, uit de Harry Potter-boekenreeks. En hoewel er onder christenen regelmatig ‘herrie om Harry’ is (zie ND 1 januari), is er een opmerkelijke overeenkomst tussen Potter en predikanten.

Net als Harry, kunnen predikanten een werkelijkheid voortbrengen met enkele woorden. ‘Performatief taalgebruik’, zo heet dat. Een performatieve uitspraak is een uitspraak die een werkelijkheid tot stand brengt. Bijvoorbeeld in het gebed: ‘Wij komen samen bij U.’

Overigens zijn predikanten niet uniek in hun performatieve uitspraken. Denk maar een..