Er zijn ruim negen miljoen Nederlanders tussen de dertig en zeventig jaar. Het nieuwe kabinet telt twintig ministers. Je maakte dus een kans van een op 450.000 om minister te worden.

Als je een bankpasje op straat vindt, is de kans dat je in één keer de juiste pincode intikt, een op 10.000. Met een dobbelsteen zes keer achter elkaar 6 gooien: die kans is een op 47.000. De kans op de hoofdprijs in een grote loterij is vele malen kleiner, zeg een op 790.000 (Vriendenloterij) tot een op 7 miljoen (oudejaarstrekking Staatsloterij). Toch zie je voortdurend bekende Nederlanders op tv die tegen je praten en doen alsof je straks miljonair bent. Dit zouden ze moeten zeggen: ‘Lieve mensen, die hoofdprijs wint u niet. En wilt u uw geld weggeven om i..