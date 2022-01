Het ‘mondvizier’ heeft weinig zin, een gaar mondkapje evenmin

Gisteren gebeurde het plots. Ik stapte een bakkerswinkel binnen alsof ik nog nooit van een pandemie gehoord had. Mijn hoofd zit soms ergens anders dan waar ik fysiek ben. De vrouw achter de toonbank bereidde zich waarschijnlijk voor op een vermoeiende confrontatie met een complotdenker, want ze beet me toe: ‘U moet een mondkapje dragen!’

Gelukkig zat mijn zelfgemaakte mondkapje, vierlaags met katoen en zijde (wat zou helpen volgens wetenschappers) al om mijn nek, klaar om over kin en neus getrokken te worden. De vrouw achter de toonbank daarentegen … Zij droeg een ‘mondvizier’, een plastic schermpje voor mond en neusgaten. Dat helpt tegen papieren propjes, indien iemand die lijnrecht in haar mond wil schieten, maar niet tegen virusverspre..