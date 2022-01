Zines zijn terug: ze helpen om kunst en ideeën op een langzame manier te verteren

Een boekje fabriceren van een simpel A4’tje en dat lekker ouderwets kopiëren en verspreiden… waarom leek mij dit ook alweer zo leuk? Een paar weken geleden stond ik te hannesen bij een kopieerapparaat. Een van de dingen die ik nog in 2021 wilde doen, was een zine, een mini-tijdschrift, maken. Nu de laatste maand van het jaar aanbrak, kon ik niet anders dan op mijn eigen obsessies foeteren.

Bijna op hetzelfde moment maakte bibliothecaris Devon Tatton iets veel spannenders mee. In een uitgehold boek in de bibliotheek van Victoria (Canada) stuitte hij op een geheime zine-bibliotheek. Sinds 2015 werd het ding gebruikt als clandestiene ruilplaats voor kleine zelfgemaakte mini-tijdschriftjes over de gekste niche-onderwerpen. Het Schotse e..