In Nederland is nu niet zoveel te doen, veel winkels zijn gesloten. Maar over de grens zijn ze wel open. De premier bond ons met klem op het hart niet naar Antwerpen te gaan, maar over Keulen heb ik hem niet gehoord. Dit is natuurlijk een exegese van niks, je moet de regels niet alleen letterlijk volgen maar ook naar de geest. Toch is er nog een geitenpaadje voor mij, precies tussen de premier en de pandemie door. Ik moet immers nog dringend naar Keulen.

In een eerdere column heb ik overmoedig een inzameling op touw gezet voor een oudere bedelaar na een ontmoeting in Keulen. Direct daarna echter kwamen de lockdowns en gingen de grenzen op slot. Zo verloor ik de bedelaar, Jürgen, uit het oog. Een eerdere zoektocht leverde niks op. He..