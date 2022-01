Hoe moet je als priester trots zijn op een onderzoek naar nederigheid?

De Indiase priester Prateesh Michael Pulickal heeft onderzocht hoe nederigheid wordt aangemoedigd in christelijke bronnen: de Schrift, de werken van de Syrische kerkvader Aphrahat en van Benedictus, vader van Europees kloosterleven, en in teksten uit het Indiase monastieke leven.

Vorige maand promoveerde hij aan de theologische faculteit in Tilburg. De plechtigheid verliep vlekkeloos. Maar aan het einde ontstond in zekere zin een merkwaardige situatie. De jonge doctor werd voorgehouden dat hij toch vooral trots moest zijn op het behaalde resultaat, terwijl hij zich jarenlang vertrouwd had gemaakt met christelijke wegen waarop je jezelf niet meer als middelpunt van de wereld leert zien.

