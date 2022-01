Medeschuldig aan de verwende Nederlander

In vergelijking met andere landen schijnen Nederlanders opvallend heftig te reageren op de opgelegde coronamaatregelen. We klagen veel, misdragen ons groots, dagen onze regeringsleiders uit om onze plannen en agenda’s geen strobreed in de weg te leggen en eisen compensatie. Gewend als we zijn dat het gaat zoals wij willen, schieten we prompt in de protestmodus als het anders gaat dan wij hadden bedacht.

- ‘Dat is de VOC-mentaliteit, wij zijn gewend te onderhandelen tot we onze zin hebben,’ speculeerde iemand.

- ‘We kunnen niet meer tegen autoriteit en pikken het niet dat een minister ons vertelt wat we wel of niet mogen’, verklaarde een historicus.

- ‘Het is het Weelde Westen, we zijn gewoon verwend!’, twitterde een ander (vond ik heel goed..