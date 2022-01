De psalmwoorden wellen op in mijn hart, maar ik krijg ze niet naar buiten. Heer, verlost U mens en dier?

Mens en dier verlost U, Heer! Tevergeefs zoekt dit lofwoord uit psalm 36 een uitgang uit mijn hart. Mijn vrouw en ik brachten de kerstvakantie door bij onze dochter en schoonzoon in Oeganda. We maakten een rondreis door het straatarme noordoosten van deze Pearl of Africa, een typering van de Engelse kolonisator. Onze dochter werkt voor de noodhulporganisatie ZOA en liet ons onder meer de streek zien waar zij tot voor kort actief was. Evenals ons vorige bezoek aan het land, drie jaar geleden, maakte de reis diepe indruk. Zowel de schoonheid van deze parel als het lijden van mensen en dieren raakte ons. Graag zou ik daarbij die woorden uit psalm 36 uiten. Maar soms scanderen harde feiten je belijdenis opzij. De psalmwoord..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .