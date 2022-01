Nog geen fan van tofoe

Honeymoonfase? Toffe momenten genoeg, maar een honeymoonfase heb ik niet gehad, denk ik. Er zijn al weer enkele maanden verstreken sinds ik in een leefgemeenschap met millennials ben gaan wonen. We wonen in hetzelfde trappenhuis, en wekelijks spenderen we twee avonden samen. We eten, kletsen, denken na over samenwerking met de kerk in hetzelfde gebouw, spelen spelletjes, schrijven kerstkaartjes voor de buurt, lezen samen in de Bijbel enzovoorts.

Dat zijn dan alleen nog maar de ‘officiële’ momenten. Oftewel: ‘We’re ‘doing life together’, om het met een mooie Engelse zinswijze te zeggen. ‘Doing life together’ is mooi én spannend. Zeker als je gewend bent weinig rekening met anderen te hoeven houden. En ja, het is handig dat je niet altij..