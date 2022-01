De sigarettenautomaat deed zijn werk trouw en doorgaans zonder technische problemen

‘Welk merk sigaretten ga jij later roken?’

‘Ik denk Marlboro, want dat smaakt naar vanille.’

Zomaar een gesprekje tussen mij en een leeftijdsgenootje uit een belendende familie bij de sigarettenautomaat in een strandtent tijdens de bruiloft van mijn oom en tante. De tijd van de onschuldige toekomstidealen. De tijd dat het sigarettenmerk Marlboro nog stoer was vanwege de gebruinde man op het cowboypaard in de reclame.

Het werd inderdaad Marlboro. Mijn eerste pakje kocht ik voor 5 gulden bij de Bruna op het station in Gouda. De sigarettenautomaat kwam pas later in beeld. Met name tijdens mijn studententijd maakte ik daar gebruik van. Eerst liet ik dan keurig een agecoin in de muntengleuf rollen. Laatst vond ik er nog een die ik..