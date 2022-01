In de wereld van gender en transitie staat veel op het spel

‘Sportschool moet transvrouw altijd in kleedkamer voor vrouwen toelaten’, meldde het ND op 31 december. Het ging om een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. In het verleden zou ik het daarmee roerend eens zijn en de pagina van de krant onbekommerd omslaan. Want wie via een transitieproces een man of een vrouw wil zijn, benader ik graag als zodanig. Dat is een kwestie van beschaving.

Het lag voorheen vrij helder, in mijn beleving. Voor het transitieproces kon men terecht in enkele Nederlandse ziekenhuizen. Remco van Mulligen beschreef afgelopen november in het ND terecht hun zorgvuldigheid in de omgang met mensen die een ge..