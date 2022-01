Bieb in Hengelo

Nu grote delen van Nederland op slot zijn, ligt ook Hengelo er wat verwaaid bij. Maar in de bibliotheek ruikt het naar koffie, het is er gezellig. Bibliotheken zijn open tijdens deze lockdown. Ze bieden hulp bij vragen over het DigiD-loket en de vaccinaties. Wim en Ans Pullens, twee gastvrije zestigers, zijn daar erg blij mee. Al zeven jaar is deze leestafel in de bieb hun vaste stek, ze kennen veel andere vaste gasten. ‘We komen vier ochtenden per week hier ons krantje lezen en een praatje maken.’

De bibliotheek van nu is duidelijk meer dan leeszaal en boekenuitleen, het is een openbare huiskamer. ‘Het is ons rustpunt, na anderhalf uur kunnen we de dag weer aan’, zegt Ans. ‘En als wij hier zitten, heeft onze inwonende dochter van 3..