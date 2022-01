Vertel iemand waarom jij vindt dat hij, net als in Taarten van Abel, een taart verdient

In het televisieprogramma Taarten van Abel bakt een kind een taart, samen met banketbakker Siemon de Jong, voor iemand die speciaal voor hem is.

Sinds zondag wordt het negentiende seizoen van het programma uitgezonden. De taart is de kapstok voor vragen. Wat moet erop en waarom? Welke smaken en welke kleuren. Wat zeggen die over het kind en de ontvanger van de taart. Al doende praten - waarbij je elkaar niet in de ogen hoeft te kijken - helpt om snel de diepte in te kunnen.

Ooit schreef mijn dochter een brief naar het programma. Ze vond me zielig omdat ik een burn-out had en wilde een taart voor me maken. Ze werd niet uitgekozen, maar mij deed die brief al veel. Niet in de laatste plaats omdat ik besefte dat ze van die burn-out meer meekre..