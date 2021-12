Gesprekken over God en vloeken tijdens anderhalf uur wachten op een coronatest

In de Kleine Houtstraat in Haarlem vormde zich een groeiende rij mensen voor de coronatestlocatie. Het was bijna vakantie, en vermoedelijk hadden velen van hen een testbewijs nodig om de grens over te kunnen. Mijn man en ik waren keurig op tijd voor onze afspraak, maar zagen ruim dertig mensen voor ons in de rij staan. Een man voor ons tikte de man voor hem op zijn schouder: ‘Moeten echt al deze mensen zich laten testen? Zijn deze mensen ongevaccineerd?’ ‘Zelf ben ik niet gevaccineerd, dat is wat ik weet,’ reageerde de man die er geduldig bij stond.

Na een kwartier wachten kon ik een diepe zucht niet langer onderdrukken. De rij achter ons groeide veel en veel harder dan de halve meter die we in die tijd gewonnen hadden. De mannen voor ons..