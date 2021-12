Kopje onder in de kerk. Ik gun íedere protestantse en gereformeerde kerk zo’n doopbad voorin de kerk

De stille revolutie die zich dit jaar in onze kerk voltrok - en dan bedoel ik ons kerkgebouw - betreft de plaatsing van een stenen doopbad. Als gewone kerkganger heb ik van zowel de voorgeschiedenis als besluitvorming bijna niets meegekregen, op een enkele mededeling in het digitale kerkblad na.

In september 2020 volgde een eerste aankondiging van het cluster Organisatie & Beheer van onze gereformeerde samenwerkingsgemeente. Het cluster sprak over het ‘installeren van een doopbad’ omdat het gebruik van een opblaasbad niet structureel geschikt is. Dit voorjaar werden we met foto’s op de hoogte gehouden van de realisatie van het bad, voorin een zijbeuk van het voorheen katholieke kerkgebouw.

Over het opblaasbad ge..