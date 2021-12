Ik zie het terug bij generatiegenoten en bij mezelf; het contact tussen lichaam en geest is onderontwikkeld

Wanneer heeft u voor het laatst gedanst? Ik zou uw antwoord graag willen horen om zo bevestigd te krijgen wat ik al vermoed: veel te lang geleden. En dat geldt evenzeer voor mij. Een ontdekking die ik deed bij ons opgroeiende gezin is dat je dansen niet hoeft aan te leren, dat kinderen het van nature doen, maar dat ze het geleidelijk weer afleren. De kleinste dreumes in de box deint al mee op de muziek, meestal eerst met de armen, dan de benen en tot slot het hele lijf. Met onze opgroeiende kinderen veranderde de woonkamer regelmatig in een dansvloer. Mijn man en ik werden gebombardeerd tot publiek of nog erger: jury. Beginnend bij de lieflijke ‘God-liedjes’ van Marcel en Lydia Zimmer via het Junior Songfestival naar J..

