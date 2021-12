Rendu-Osler-Weber, een lastige ziekte die zich vooral openbaart in hevige neusbloedingen

In het bed naast mij lag een Antilliaanse vrouw. Het was voor haar voor het eerst, voor mij de laatste keer. Voor ons beiden stond er veel op het spel. Alhoewel ik eigenlijk stil moest blijven liggen, richtte ik mij toch even op en zag het direct aan het snorretje van wondgaas onder haar neus. ‘Ook ROW?’ Ze knikte, en in haar ogen lag een dof verdriet.

ROW staat voor Rendu-Osler-Weber, de naamgevers van een lastige, erfelijke, ongeneeslijke maar (meestal) niet dodelijke ziekte die zich vooral openbaart in vele, spontane en hevige neusbloedingen, vaak meerdere keren per dag. Het is een zeldzame ziekte. Gebrek aan een eiwit in de wand van de bloedvaten. Je kunt het hebben zonder dat je het zelf weet en zonder dat je arts het doorheeft. Dat ..