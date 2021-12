‘Nee’ zeggen doen we al bij voorbaat, zelfs nog voor we weten wat de vraag is. Best bizar eigenlijk

‘Mag ik jullie wat vragen?’ Terwijl ik op straat loop, hoor en zie ik aan de overkant een man deze vraag aan twee voorbijgangers stellen. Het antwoord is een resoluut ‘nee’.

In onze context en tijd is assertief ‘nee’ zeggen een groot verworven recht. Je moet je grenzen immers aangeven, je niet laten verrassen of over je heen laten lopen. Dus ‘nee’ zeggen doen we al bij voorbaat, zelfs nog voor je weet wat de vraag is. Best bizar eigenlijk. Stel je voor dat je huisgenoten dat zouden doen? Dan ben je als het goed is terecht verontwaardigd.

De vreemdeling op straat leek niet verontwaardigd. Alsof hij het gewend was. Maar de vraag kwam in dit geval niet van een abonnee of donateurwerver, maar van iemand die overduidelijk hulp nodig had...