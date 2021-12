Bij de de koffiekeet laven we ons aan dezelfde bron en volgt het praatje vanzelf

Elke dag is het er een feestje. Bij de koffiekeet nabij een parkeerplaats tegenover het ziekenhuis Tergooi in Blaricum. Tijdens een wekelijks fietstochtje kom ik er altijd langs en dan krijg ik acuut zin in een bakkie. Ik ben niet de enige. Het is er een komen en gaan. Daardoor heb ik er nu al heel wat mensen ontmoet.

Een vrouw die me vertelt dat ze een brillenzaak runt, steekt standaard een sigaretje op en praat over koetjes en kalfjes, met name over de wederwaardigheden van haar jonge kinderen. Een vrouw die voor het eerst langs strijkt omdat ze haar ogen moet laten druppelen in het ziekenhuis. Op een keer ontmoet ik er een oude bekende die ik al meer dan vijftien jaar niet meer gesproken heb en haal met hem mooie herinneringen aan vroe..