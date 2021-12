Het woord ‘langetermijnperspectief’ staat sinds corona op nummer 1 van onze verlanglijstjes

Na een stevige campagne van mensen die zich niet willen laten vaccineren, is het woord ‘prikspijt’ het woord van het jaar geworden bij de verkiezing van woordenboek Van Dale. Lekker treurig als je zo je stem uitbrengt, wetend dat de meeste Nederlanders zich laten vaccineren en daar helemaal geen spijt van hebben. Dat is roepen als een kind in het donker: ik ben niet bang, ik ben niet bang!

Van mij had ‘perspectief’ mogen winnen. Een fascinerend woord is dat. Het staat sinds corona boven aan alle verlanglijstjes. We vragen, nee, we smeken erom. Maar het is ook een ingewikkeld woord en daarom blijft het ook maar op die lijstjes staan: er zijn zóveel perspectieven. En dan heb je ook nog de moeder aller perspectieven: het langetermijnperspect..