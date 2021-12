Een taboe doorbreken? Ik glimlach er tegenwoordig maar om als daarvan gesproken wordt, want het is zelden waar. ‘In de podcast Willen jullie geen kinderen? doorbreekt presentator Anne-Mar Zwart het taboe op praten over een kinderwens’, meldt de EO. Is praten over je kinderwens een taboe? Series tv-programma’s zijn er al aan gewijd. Talloze artikelen over geschreven. In allerlei variaties is het streven naar een zwangerschap langs onconventionele weg al langs gekomen.

Ja, het is vast nog steeds moeilijk om over je kinderwens te praten, zeker als je op een zwangerschap wacht die zich maar niet aandient. Een taboe zou ik dat niet noemen. Het is een persoonlijke moeite om te praten over wat diep vanbinnen bij jou leeft. Want zodra jij intense..