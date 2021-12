Het lijkt onlogisch, dat de voorganger in een kerkdienst met zijn rug naar de gemeente staat. Zo was het in de oude ‘paapse mis’, maar het is dus eigenlijk heel hip. De pastor komt van zijn voetstuk. Hij stelt zich samen met de kerkgangers voor het aangezicht van God. Hij staat niet boven hen verheven, maar tussen hen in. Samen kijken ze op naar de Heer.

Met het gezicht naar de gemeente wordt de voorganger de gastheer of -vrouw, of de presentator, die sfeer moet brengen in de samenkomst. En de gemeente wordt een ‘in zichzelf besloten kring’, in plaats van ‘open naar voren en naar boven’ (Benedictus XVI).

De nieuwe trend in evangelische kerken is dat de voorganger tussen de gemeente in gaat staan, in plaats van op een podium (ND, 21 december)...