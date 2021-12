In een lege Sint Jan

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om alle nachtmissen in gesloten kerken te vieren. Zo wil de kerk solidair zijn met de samenleving en een bijdrage leveren aan het terugdringen van het coronavirus. Maar de beslissing is niet gemakkelijk genomen. Voor de tweede keer op rij geen nachtmissen in volle kerken. Dat is voor veel katholieken een grote teleurstelling. Met Kerstmis vieren wij immers de geboorte van Jezus. De geboorte van een kind vertedert ons en roept gevoelens van verwondering op. Voor christenen is er nog een extra reden tot verwondering. Wij geloven immers dat in dit mensenkind God zelf bij ons is gekomen.

Een van onze grote Nederlandse astronomen, Heino Falcke, zei recent heel treffend: het heelal én een stal zijn de ..