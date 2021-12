Kerstbalwijsheid

Vier elke dag. Deze drie woorden dansen al meer dan drie dagen in mijn hoofd. Ik las ze op een kerstbal. In gouden letters klonk de oproep om iedere dag te vieren. Hoe doe je dat eigenlijk? Als het leven voor de wind gaat, lijkt het eenvoudig. Maar wat als je tijdens de coronacrisis door een andere crisis, of meerdere crises, gaat?

Een buurvrouw stond zaterdagochtend verslagen naar haar auto te kijken die op zo’n wegsleeptruck werd getakeld. ‘Weer stuk’, zei ze somber. ‘Ik ga ook scheiden, en ik kan geen nieuwe woning vinden.’ De kerstbalwoorden maakten een pirouette in mijn gedachten. Later op de dag – in de avond vond de extra persconferentie plaats – was ik in de stad. Winkeleigenaren praatten zichzelf moed in. ‘We wachten af.’ Maar ie..