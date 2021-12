Wat een corona-kakafonie op televisie: je ontkomt niet aan duiders die hun visie op het virus geven

Als politicus moet je je niet zomaar met de inhoud van tv-programma’s bemoeien. Als columnist veroorloof ik me voor deze keer wel die vrijheid. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik kan geen praatprogramma meer zien. Programma’s waar de zoveelste duider zijn of haar mening geeft over corona. Als tv-kijker komt het me de neus uit.

Doordeweeks ben ik te vinden in de Tweede Kamer. Dit jaar hebben we net als vorig jaar honderden uren gedebatteerd over corona. Mijn observatie is dat, triest genoeg, vaak niet het meest constructieve of fatsoenlijk kritische geluid blijft hangen. Het zijn juist de grote woorden van de types die vast veel voor de spiegel staan, maar er nooit echt goed in kijken, die blijven hangen. Dit zijn niet de politici die..