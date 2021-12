Van drs. tot ds. Wat is een titel waard?

‘Ook volgens André van Duin zal de aarde binnen dertig jaar twee graden zijn opgewarmd.’ Dat argument overtuigt niet, het werkt alleen op de lachspieren. André is een bekende Nederlander, maar geen specialist op het gebied van de opwarming van de aarde.

‘De wereldberoemde Noorse hoogleraar en meteoroloog Jacob Bjerknes heeft aangetoond dat de wereld binnen dertig jaar 2,2 graden zal opwarmen.’ Dat klinkt meer overtuigend, en dat exacte cijfer achter de komma helpt er ook nog eens bij.

Bjerknes was meteoroloog en hoogleraar, maar in zijn tijd (de eerste helft van de twintigste eeuw) hield men zich niet bezig met de opwarming van de aarde. De naam Bjerknes noemen is hier een autoriteitsdrogreden: er wordt een autoriteit bijgehaald zonder dat..