Het voelt goed

‘Ja, ik voel me eigenlijk best wel goed over mezelf de laatste tijd.’ Het was zo’n gesprek tussen twee vrouwen dat niet voor mijn oren bedoeld was, maar dat ik niet kon negeren. ‘Wat fijn voor je! Maar waarom voel je je zo goed over jezelf dan’, wilde de andere vrouw (en ik inmiddels ook) weten. ‘Omdat ik besloten heb niet meer achter de kudde aan te lopen’, antwoordde ze. ‘Maar gewoon zelf na te denken. Ik heb besloten me niet te laten vaccineren, dat voelde gewoon niet goed. Ik wil gewoon vertrouwen op mijn eigen lijf.’

Ik bedacht spontaan allerlei gevatte tegenwerpingen, maar als gezegd: ik maakte geen deel uit van het gesprek. Het bleef me wel bezighouden. Wat stoorde me toch zo aan haar redeneertrant? Ik ken haar niet, maar ze leek m..