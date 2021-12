Het wordt hoog tijd om Hugo de Jonge te bedanken voor zijn inzet

Het wordt hoog tijd om minister Hugo de Jonge te bedanken. Hij is de man die twee jaar lang als schietschijf en pispaaltje heeft willen dienen. Omdat hij de verantwoordelijkheid nam voor de bestrijding en beheersing van de coronapandemie in Nederland. En dat volhield. Ondanks de vakantieweken die hij voor zichzelf moest schrappen, ondanks duizenden haatberichten per dag, ondanks doodsbedreiging, zelfs onder christelijke vlag.

Zoals van de man van Weesdeweerstand.nl, die met de Bijbel in de hand De Jonge een door demonen gestuurde massamoordenaar noemde die ‘opgeruimd’ diende te worden. Gelukkig heeft de rechter deze braller veroordeeld.

Het aantal coronadoden is in Nederland redelijk ingedamd. Maar daardoor vergaten velen dat niet de..