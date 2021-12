De een de vrijheid om vrij te reizen binnen de EU, de ander de dood

Eileen is een meisje van vier jaar oud en ze is kwijt. Haar uitgeputte ouders konden haar nauwelijks meer dragen, dus anderen in de groep droegen het meisje. Samen kom je er wel. Maar toen doken er Poolse grenswachten op, de groep viel uit elkaar. De ouders werden zonder pardon gepush-backt. Meestal betekent dit dat ze in vrachtwagens worden geladen en diep in de bossen er weer uit worden gestuurd. Vrijwilligers ontvingen bericht van de ouders: ‘We riepen nog dat we onze dochter kwijt waren, maar niemand wilde luisteren. Nu is ze weg.’ Het is inmiddels soms 15 graden onder nul in de bossen. Dit was een week geleden.

Afgelopen dinsdag meldt de Europese Commissie: ‘We moeten onze buitengrenzen nog strenger bewaken. Anders komt de vrij..