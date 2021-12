Duitse kerstmarkt

Naar het Duitse Gronau, net over de grens bij Enschede en Glanerbrug. De traditionele Weihnachtsmarkt in december is er, door de pandemie, wat kwijnend. Twee, drie worstkraampjes, dat is het wel. Maar de mensen zijn vriendelijk, dit grensland is een stukje Twente in Westfalen, compleet met oude textielfabrieken. Iets buiten het gezellige winkelcentrum zijgt een eenzame, enigszins vormeloze gestalte neer op een muurtje. Het is een vermoeide man in een elandkostuum. De kop van het dier heeft hij zolang naast zich neergelegd, om een praatje te kunnen maken. Het pak ziet er zwaar uit, het is van een onbestemde bruine kleur. Udo, 62, een enthousiaste spreker, wordt gehinderd door een telkens losschietend kunstgebit. ‘Net kwam ik mijn ex-vrouw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .