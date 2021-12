Lichtpuntjes in een grijze week met in Den Haag veel mannen en vrouwen in zwarte pakken

Spotify meldt in het persoonlijke jaaroverzicht dat ze voor me hebben bijgehouden dat ik in 2021 The Arrival of the Queen of Sheba van Georg Friedrich Händel het meest heb afgespeeld. Dat is muziek die ik vaak draai als ik op een dood punt zit bij het schrijven. Noem het een lichtknopje.

Er zijn meer mensen die lichtpunten nodig hebben. Stippen op de horizon. Of - in termen van de Statenvertaling - een wolkje als eens mans hand. Kan er iemand even bij de duinen gaan kijken of er wat aan komt? Wat zeg je? Je ziet iets boven Den Haag? Nee, dat is vuurwerk van de nieuwe regering. Dat duurt maar even.

Meteorologisch is de toestand deze week somber. Het is grijs weer. Alsof alle wolken blijven hangen en niet meer weg willen. Je ziet het ook aan..