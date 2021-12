Iets gemist

Als kind wilde ik ook altijd winnen – maar die ambitie heb ik onder druk van de omstandigheden al vroeg op een laag pitje gezet. Met sporten was ik altijd de laatste die overbleef als er partijtjes werden gekozen. Met knikkeren lukte het me alleen tegen kinderen uit lagere klassen. Een enkele keer kwam wel mijn opstel in de schoolkrant – de mogelijkheden voor een latere carrière begonnen zich af te tekenen, in de vorm van een trechter.

Nu Max Verstappen (24) wereldkampioen autoracen is geworden, krijgen we filmpjes van hem als kind te zien, en oude schoolvrienden, en vaders daarvan. Ze vertellen: Max maakte overal een wedstrijd van en wilde altijd winnen. Nu is het hem gelukt. Het klinkt als een logisch gevolg.

Ik gun iedereen z’n winst; i..