We krijgen een veel te dunne huid. Onze weerbaarheid is in gevaar

Nieuwsuur kon het niet laten die ene metafoor uit te werken. De ‘geboorte’ van het nieuwe kabinet was ‘een hele bevalling’. ‘Net geen negen maanden waren het, die vanavond ten einde komen’, zei Jeroen Wollaars maandagavond. De vergelijking was misschien een beetje flauw, zei hij. ‘Maar goed, Wopke Hoekstra noemt het zelf een tangverlossing.’ Dus ging Nieuwsuur ‘op kraambezoek’ in Den Haag, waar verslaggever Nynke de Zoeten zei: ‘Ik weet niet of er echt sprake is van een liefdesbaby, maar het is in de loop van de maanden toch misschien meer dan een moetje geworden.’

Hoe durven mannen? Te spreken over een bevalling, een tangverlossing nog wel, terwijl ze die zelf nooit hebben doorgemaakt. En dus begonnen wat mensen op sociale media te prote..