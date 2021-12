5 procent inflatie: slecht nieuws voor spaarders en werknemers, maar de ECB doet niks

Een bobbel. Dat is volgens Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), het vooruitzicht voor de inflatie. Met meer dan 5 procent in november is die nu even te hoog, maar we hoeven ons geen zorgen te maken. De inflatie gaat vanzelf weer naar beneden. Daar hoeft de ECB niets aan te doen. In recente persuitlatingen voegt ze daaraan toe dat de ECB ‘niet zal aarzelen om in te grijpen’ wanneer de inflatie de komende jaren toch boven de twee procent blijft hangen. Dit is laksheid verpakt in ferme taal. Het betekent dat ook de komende jaren de spaarder inteert op zijn centen, omdat de rentevergoeding (als die er al is) het koopkrachtverlies door inflatie niet goedmaakt. Voor werknemers van wie de loongroei achterblijft bij ..

