Het gregoriaanse koorgebed vormt een les voor onze bureaucratie

Om wat ingewikkeld te beginnen, onlangs volgde ik een lezing van een collega over ‘emergentie’. Dat wil zeggen: een complex systeem kan eigenschappen in zich dragen die niet aanwezig zijn bij de afzonderlijke onderdelen waaruit dit systeem is samengesteld. Of, wat simpeler uitgedrukt: het geheel is méér - of ánders - dan de som der delen. Zo is muziek die door een orkest ten gehore brengt, een emergent verschijnsel. Deze muziek draagt kenmerken die het geluid van een afzonderlijk instrument niet heeft.

Biologisch gezien is leven ook emergent, omdat de complexe interacties tussen organische moleculen er op haast ondoorgrondelijke wijze voor zorgt dat de cel zich in leven kan houden. Bij sterke emergentie verliezen de samenstellende o..