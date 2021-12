We staakten om breipen en wol in te ruilen voor hamer en zaag

Ken je mooie verhalen van en over je juffen, meesters, leraren of hoogleraren? Jaap Toorenaar publiceerde de mooiste verhalen in zijn boek Mijn leraar vertelde eens.

Of je wilt of niet, je hersenen gaan bij zo’n vraag draaien. Welke verhalen borrelen er boven? Welke leerkrachten leerden je iets bij of af? Wat is je altijd bijgebleven? Zelf als je in eerste instantie denkt dat je zulke verhalen niet hebt, zullen er herinneringen volgen. Tenminste, zo verging het mij.

Zo leerde ik in klas 4 (groep 6 nu) onbewust de les ‘één fout en het is over’. Ik mocht voor de pauze altijd het lokaal uit om in de keuken koffie te maken voor de meesters en juffen. Tot ik de koffiepot in stukken liet vallen. Daarna mocht ik het nooit meer doen.

Leuker was de ..