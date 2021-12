Wat zegt de paus eigenlijk in het urbi et orbi? Het is ernst op het plein van de Sint-Pieter

Nog even en hij klinkt weer over het waarschijnlijk ook dit keer lege Sint-Pietersplein. De pauselijke zegen, het urbi et orbi: voor de stad en de wereld, van ouds gebruikt wanneer een pauselijke uitspraak voor de hele katholieke wereld was bedoeld.

Maar wat is katholiek? Dan denk je vandaag toch in eerste instantie aan het deel van de kerk dat vanuit Rome wordt geleid. Historisch gezien lijkt de reikwijdte van het urbi et orbi soms breder gedacht, echt voor de wereld. Ik denk, ter illustratie aan het handelen van paus Pius IX. Hij raakte in 1870 veel macht kwijt toen de pasgeboren staat Italië (1861) hem zijn wereldlijke macht ontzegde.

Oké, moet Pius IX hebben geredeneerd: geen kerkelijke staat, dan ook geen kerkelijke zegen: geen ..