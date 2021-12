‘Schamen is het nieuwe ‘schuld’, hoorde ik iemand laatst zeggen. Een veelzeggende verschuiving

Zouden we schaamte kennen als er geen omgeving zou zijn? Ik vroeg het me zomaar even af, terwijl ik me ergens voor aan het schamen was. Ik schaam mezelf snel. Als ik niet weet hoe het koffieapparaat werkt (en denk dat iedereen mij een dom wicht vindt), scheef inparkeer (en als ik uitstap iedereen hoor denken: zie je wel het is een vrouw) of als ik struikel over een stoeptegel (en bang ben dat mensen kunnen zien dat ik altijd al slecht was in sport).

De schaamte is er razendsnel, nog voor ik tegen mezelf heb kunnen vertellen dat het geen snars uitmaakt wat mensen denken – als ze het al zouden denken. Ik heb soms, dat zult u begrijpen, behoorlijk veel last van mijn schaamte.

Soms heeft schaamte een gezonde functie, bijvoorbeeld als het..