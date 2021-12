Hoe komt het dat jullie zo van slag zijn? Het is een moeilijke tijd, maar waar is jullie fundament?

Ik heb de verhalen van Daniël altijd een beetje gelezen als prachtige avonturenverhalen. Israël wordt ergens in de zesde eeuw voor Christus onderworpen door de Babylonische koning Nebukadnezar en alle professionals en leiders van het land worden weggevoerd. De natie wordt als het ware onthoofd, een hele krachtige strategie om een land vleugellam te maken. Vier jonge professionals worden uit hun alledaagse leven weggerukt en meegenomen als slaven naar Babel. En daar maken ze een aantal spectaculaire wonderen mee, waar God hen op bovennatuurlijke wijze uit de problemen haalt. Of dat nu een leeuwenkuil is of een vurige oven.

Kortom, een mooi boek vol wonderen. Dat hebben we nodig in wereld die vandaag voor velen nogal bedreigend is. Go..