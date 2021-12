Prinses Amalia

Den Haag heet niet voor niets de Hofstad, je vindt er veel zichtbare sporen van het feit dat ‘we’ een koninkrijk zijn. Fraaie standbeelden van Willem de Zwijger, koning Willem I en koningin-regentes Emma. Er zijn paleizen en overal bordjes met ‘Hofleverancier’. Het is in deze stad dat kroonprinses Amalia cum laude het gymnasium afrondde. Ze werkt in de strandtent van de ouders van een vriendin maar voelt zich niet Haags, eerder Nederlands, vertelt ze aan Claudia de Breij. Diplomatiek antwoord. Heb ik de prinses beter leren kennen door dit geschreven jeugdportret van haar? Ja, toch wel. Al is het boekje omwille van de privacy dan wat gedempt van toon, want De Breij is een moederlijke vrouw, die de prinses tegen zichzelf wil beschermen. Am..

