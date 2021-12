‘Nu de binnenpret, straks de jubel. Van citers, fluiten, bel en trom. Kom er maar eens om!’

Het was hartje zomer, in hartje Delft. Een uitbundige zon maakte het nog feestelijker. Ik was al in een opperbeste stemming, die derhalve niet te lijden had onder troosteloos druilweer. Ik was uitgenodigd om een rol te spelen in Kruimeltje, een filmhit uit 1999 voor de hele familie in de kersttijd. Nu ja, ik zeg rol, maar het was een rolletje.

In de aftiteling sta ik zo aan het eind dat de zaal dan al leeg gelopen is. Ik was getypecast als priester tijdens de kerstnachtdienst, waarin Kruimeltje met z’n hond de kerk binnensluipt en door de boze koster (Joop Doderer) verjaagd wordt. De scène – een preekfragment vanaf de kansel – stond er snel op. De grootste pret aan dit mini-optreden beleefde ik dan ook in de sacristie van de rooms-k..