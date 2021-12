Hoed u voor politici die zeggen dat ze de volkswil kennen

Het volk is terug. Misschien gaat 2021 wel de geschiedenis in als het jaar waarin ‘het volk’ overal in Europa op een sokkel werd gezet.

Zo mocht een boze burger na de straatrellen in Rotterdam in de De Telegraaf vertellen: ‘Het volk heeft er genoeg van’. Wie of wat dat volk is, bleef helaas onduidelijk.

In Duitsland waren in september bondsdagverkiezingen en vijf miljoen AfD-kiezers slikten het geloofsartikel dat ‘het Duitse volk’ wordt bedreigd door ‘omvolking’, voor zoete koek.

Volgens de premiers van Polen en Hongarije is alle kritiek die zij uit Brussel krijgen, een regelrechte aanval op ‘het volk’. Lariekoek uiteraard, want een premier is het volk niet. De rechts-extremistische Franse Marine le Pen begreep hier niets van, toen ze..