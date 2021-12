Voor de onbezonnen acties uit mijn jeugd heb ik gelukkig nooit de hoogste prijs hoeven te betalen

De tijd staat stil als ik die zondagochtend de NOS-app open. Het eerste bericht dat ik lees gaat over een auto-ongeluk in een woonwijk in Helmond waarbij drie jongens, een van 15 en twee van 16 jaar, die nacht zijn omgekomen. De grote vraag is: hoe kwamen de jongens aan de auto?

Later op de dag staat de stiefvader van een van de jongens de pers te woord. Hij kan slechts weinig woorden uitbrengen - zeer begrijpelijk, het is nog geen etmaal na het ongeluk. Ook hij tast in het duister over het antwoord op de vraag hoe de jongens aan de auto kwamen. De zin uit zijn relaas die bij mij blijft hangen is: ‘Ze hebben de hoogste prijs betaald.’