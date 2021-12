Meta wil graag een date met Zeewolde. Zou ze echt zo mooi zijn als op de foto?

Meta, de moedermaatschappij van Facebook, Instagram en Whatsapp, heeft een oogje op Zeewolde. Al een heel poosje, maar ze durfde het niet meteen toe te geven. In de correspondentie gebruikte ze de naam Tulip. Maar de toenadering begint concrete vormen aan te nemen. Er komt een date. Dat zijn altijd spannende momenten. Is ze echt zo mooi als op de foto? Is dat datacentrum dat ze hier in de polder willen gaan neerzetten echt een aanvulling op alle blokkendozen die we al hebben? En hoe zit het met de rest van haar familie? Het schijnt dat die nogal veeleisend is en zich overal mee bemoeit.

Of je in de naam ‘Meta’ een Nederlandse vrouw wil zien, mag je zelf weten. Het is dan vermoedelijk wel een wat oudere vrouw. Want bij de populairste meisj..