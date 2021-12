Ranglijstjes en hoge scores, je hebt er niet zo veel aan

Een kliniek voor borstkankerzorg loopt over van trots – ik noem geen naam, ze zorgen daar zelf maar voor hun marketing. De kliniek stuurde gisteren een persbericht naar de redactie. Ze behoort tot de hoogst gewaardeerde klinieken van Nederland, was de boodschap. En dat volgens de ranglijst van Zorgkaart Nederland, bekostigd door de overheid. Ik geef er weinig voor.

Toen ik, jaren geleden, borstkanker had, maakten ranglijsten voor borstkankerzorg mij onrustig. Kreeg ik de beste zorg? Is het elders net wat beter? Het gaat bij kanker tenslotte om leven of dood, dan wel over gehavend zijn voor het leven of niet. Sindsdien weet ik hoe onzinnig marktwerking is als je echt ziek bent. Juist dan wil je niet ook nog vergelijkend warenonderzoek moet..