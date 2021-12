Daar staan ze weer, de straatpredikers. Bij het Centraal Station van Amsterdam kom ik ze soms tegen. Je kunt ze niet missen. Ze horen bij de grote steden, of het publiek dat nu leuk vindt of niet. Een van hen, Cynthia, mis ik al een tijd. Hoe zou het met haar zijn? Ze had het soms moeilijk, vertelde ze. Ze is van straat verdwenen. Nu staan er een jonge man en een vrouw van Afrikaanse afkomst. Surinaams, Antilliaans? Hij doet de folders, zij de prediking. ‘Do you know Jesus?! Laat je reinigen van zonden, denk aan je eeuwige bestemming!’ Ze kan het af zonder megafoon. Theologisch is er veel uit te deuken, wa..

